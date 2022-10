Sophie wil einde aan seksueel geweld als wapen in oorlogen Congo

Sophie, de gravin van Wessex, heeft donderdag in de Democratische Republiek Congo tijdens een receptie een speech gegeven voor organisaties die zich inzetten voor de rechten van vrouwen en meisjes in het land. De vrouw van de Britse prins Edward deed dat in het Frans, zo deelde Buckingham Palace op sociale media.

Sophie is in Congo op verzoek van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. De gravin probeert in het Afrikaanse land de aandacht te vestigen op de impact van seksueel en gendergerelateerd geweld tijdens de oorlogen in Congo. Daar had zij het ook in haar speech van donderdag over.

“We moeten allemaal onze rol spelen als we ooit onze gedeelde visie willen bereiken van een toekomst waarin seksueel geweld niet langer een wapen van oorlog is”, zei Sophie tijdens de receptie. “Er moet nog veel gebeuren.”