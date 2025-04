Sorgdrager adviseert kabinet over werken met stichting Laurentien

Winnie Sorgdrager gaat het kabinet adviseren hoe de samenwerking eruit moet zien met de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH), die mede is opgericht door prinses Laurentien om de toeslagenouders te compenseren. Sorgdrager moet als regeringscommissaris die samenwerking vlottrekken. Dat schrijft staatssecretaris Sandra Palmen (NSC, Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.

SGH moet een grotere rol krijgen bij het compenseren van toeslagenouders, maar de stichting en het ministerie van Financiën liggen al langer met elkaar overhoop. Onder meer de rol van Laurentien, die eerder terugtrad als voorzitter na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, leidt tot spanning in de samenwerking met Financiën.

Er is discussie over welke invloed zij nog mag uitoefenen. Volgens advocatenkantoor NautaDutilh zijn er problemen met hoe het bestuur van de stichting is georganiseerd, en ontbreken ‘checks and balances’. Het advocatenkantoor Lindenbaum, dat SGH bijstaat, noemt die kritiek “onjuist”.

Spanning

De spanning tussen SGH en Financiën bestaat al veel langer. Het kabinet wilde niet direct akkoord gaan met de ‘methode-Laurentien’. Volgens die aanpak krijgen gedupeerden sneller compensatie, maar het kabinet vond de methode in eerste instantie te duur.

Laurentien werd later beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna zij terugtrad als voorzitter. Enkele weken geleden sloeg juist de stichting alarm over een onveilige werksfeer in de samenwerking met Financiën. De Tweede Kamer uitte daarna onvrede over de aanhoudende ruzies tussen Financiën en SGH.