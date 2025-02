Spaans hof deelt nieuwe foto’s Leonor voor aankomst in Brazilië

Het Spaanse hof heeft opnieuw een reeks foto’s gedeeld van prinses Leonor aan boord van de Juan Sebastián de Elcano. Het marineschip ligt momenteel voor anker voor de kust van Salvador in Brazilië en legt vrijdag officieel aan. Het is de eerste stop in Zuid-Amerika.

Op de beelden is te zien hoe de 19-jarige prinses, de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia, in uniform op het dek staat. Ook klimt de troonopvolgster in een van de masten.

De reis is onderdeel van Leonors opleiding bij de marine. Begin januari vertrok ze met het schip en de andere officieren in opleiding en andere bemanningsleden uit de haven van Cádiz. Een week later kwam het trainingsschip aan op het Canarische eiland Tenerife.