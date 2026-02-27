Spaans koningshuis heeft geen bezwaar tegen terugkeer Juan Carlos

Het Spaanse koningshuis heeft er geen bezwaar tegen als emeritus koning Juan Carlos zich weer vestigt in Spanje. Dat schrijven verschillende Spaanse media, waaronder omroep RTVE.

De 88-jarige Juan Carlos, die in 2014 afstand deed van de troon, vertrok in 2020 uit Spanje. In dat jaar werd hij ook verdacht van corruptie. Hij vestigde zich in de Verenigde Arabische Emiraten, maar kwam wel af en toe terug naar Spanje.

Het Spaanse koningshuis heeft wel een voorwaarde verbonden aan een eventuele terugkeer van de vader van de huidige koning Felipe. Juan Carlos zou weer fiscaal inwoner moeten worden van Spanje. Op die manier kunnen “speculatie en mogelijke kritiek” worden voorkomen en zo de reputatie van zowel Juan Carlos als de Spaanse monarchie worden beschermd, schrijft RTVE op basis van paleisbronnen.

In Spanje werd het publieke debat over een mogelijke terugkeer van Juan Carlos aangewakkerd na de openbaring van documenten over de couppoging in 1981. PP-leider Alberto Núñez Feijóo schreef bijvoorbeeld op sociale media dat het “wenselijk zou zijn als de emeritus koning zou terugkeren naar Spanje”.