Spaans koningshuis trots op zege voetbalsters tegen Oranje op WK

Het Spaanse koningshuis is blij met de overwinning van de Spaanse voetbalsters op die van het Nederlands elftal in de kwartfinale van het WK. Op X, het voormalige Twitter, deelt het hof vrijdag een felicitatie aan de speelsters van La Furía Roja.

“Vanochtend hebben de Spaanse voetbalsters de eerste kwartfinale in de geschiedenis achter de rug en nog wel op een WK”, schrijft het koningshuis. “Erg trots op deze prestatie! Het enthousiasme waarmee jullie spelen dit WK zorgt voor passie voor de halve finale, veel succes!”

Vrijdagochtend won Spanje na een spannend voetbalgevecht na verlenging met 2-1 van Oranje. De ploeg was nog nooit zo ver gekomen op een eindronde. In de halve finale wacht de winnaar van het duel tussen Japan en Zweden, dat later op vrijdagochtend wordt beslist.