Spaans koningspaar betuigt medeleven na dodelijk treinongeluk

Koning Felipe en koningin Letizia hebben met “grote bezorgdheid” gereageerd op “het ernstige ongeval tussen twee hogesnelheidstreinen in Adamuz”. Dat is te lezen in een verklaring van het Spaanse hof. Er vielen zeker tien doden bij de treinramp en ook raakten tientallen passagiers zwaargewond.

“Wij betuigen ons oprechte medeleven aan de familieleden en naasten van de overledenen”, staat in het statement van het Spaanse koningspaar. Ook wensen Felipe en Letizia “de gewonden veel sterkte en een spoedig herstel toe”.

Het treinongeluk gebeurde zondag in het zuiden van Spanje, nabij de stad Córdoba. Volgens Spaanse media bereiden lokale ziekenhuizen zich voor op de behandeling van zeker honderd gewonden.