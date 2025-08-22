Spaans koningspaar bezoekt door bosbranden getroffen gebieden

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen volgende week een bezoek aan gebieden die door bosbranden zijn getroffen. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Spanje wordt al weken geteisterd door vele bosbranden.

Het Spaanse koningspaar wil “uit eerste hand leren over de geleden schade en de behoeften van de getroffen bewoners”, schrijft EFE. Ook willen Felipe en Letizia “hun dankbaarheid tonen aan alle teams die hebben bijgedragen aan het bestrijden van de branden en het beschermen van de bevolking.”

Het koningshuis maakt spoedig meer details bekend over de specifieke dagen en gebieden waar de koning en koningin naartoe reizen.