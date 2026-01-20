Spaans koningspaar bezoekt locatie van treinramp in Adamuz

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn dinsdag afgereisd naar Adamuz in het zuiden van Spanje, waar zondag twee hogesnelheidstreinen op elkaar botsten. Het koningspaar arriveerde rond 12.30 uur bij de locatie van de treinramp.

Felipe en Letizia spraken volgens de Spaanse omroep RTVE met mensen die hebben meegeholpen aan de reddingsoperatie. Op de agenda van het Spaanse koningshuis staat dat het koningspaar later op de dag een ziekenhuis in Córdoba bezoekt om gewonden en familieleden van de slachtoffers te ontmoeten.

Op zondag ontspoorde een hogesnelheidstrein, die vervolgens op een andere trein botste. Er vielen zeker 41 doden. Het dodental kan nog verder oplopen. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers. Ook het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt nog.