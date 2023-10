Spaans koningspaar dineert met Rutte en andere wereldleiders

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben de wereldleiders die in het land zijn vanwege de EU-top uitgenodigd voor een diner. Onder anderen demissionair premier Rutte was donderdagavond aanwezig bij het etentje in het paleis in Granada.

Het Spaanse koningspaar schudde alle aanwezigen voor binnenkomst de hand en maakte een kort praatje. Volgens Spaanse media kregen ze daarna een diner voorgeschoteld van de Spaanse chef-kok Paco Morales, die twee Michelin-sterren heeft.

Felipe hield ook een toespraak en zei daarin onder meer dat hij hoopte dat de leiders zich vrijdag laten inspireren door de “geest van Granada” en dat diversiteit juist een “voordeel” kan zijn.

De leiders van de 27 EU-lidstaten hebben een informele bijeenkomst. Er wordt gesproken over onder meer migratie en uitbreiding van de EU.