Spaans koningspaar dineert met sultan van Oman

Koning Felipe en koningin Letizia hebben dinsdagavond gedineerd met Haitham bin Tarik, de sultan van Oman. Het staatsbanket, op het koninklijk paleis in Madrid, sloot de eerste dag van het staatsbezoek af.

Het Spaanse koningspaar en de sultan ontmoetten de genodigden voorafgaand aan het diner in de Troonzaal. In een toespraak benadrukte koning Felipe het belang van een goede relatie tussen Spanje en Oman. “Laten we een samenwerking onderhouden die onze relaties rond gemeenschappelijke projecten versterkt, die nieuwe beroepsmogelijkheden voor onze jongeren opent en ons ertoe aanzet om te blijven groeien en van elkaar te blijven leren.” Ook de sultan hield een toespraak.

Het staatsbezoek ging dinsdagochtend van start met een welkomstceremonie op het koninklijk paleis. Later op de dag lunchte het Spaanse koningspaar met de eregast op het Zarzuela-paleis. Woensdag bezoeken Felipe en de sultan een zakelijke conferentie.