Spaans koningspaar eert overleden journalist Fernando Ónega

Koning Felipe en koningin Letizia hebben op X stilgestaan bij het overlijden van de Spaanse journalist Fernando Ónega. Het koningspaar omschrijft de auteur, die dinsdag overleed, onder meer als “een referentiepunt voor de beste journalistiek”. Daarnaast noemen zij hem “een uitmuntend vakman in alle media”, die het meest thuis was in de radiowereld.

“Als leermeester van journalisten schonk Fernando ons zijn verhalen, zijn ironie en zijn scherpe en eerlijke kijk op de werkelijkheid”, staat verder in het bericht. Felipe en Letizia zagen Ónega nog in mei vorig jaar toen zij een aantal journalistieke prijzen van de Persvereniging van Madrid uitreikten. Daar overhandigden zij hem de Ereprijs.

Ónega, die op 78-jarige leeftijd overleed, was een gerenommeerde naam in Spanje. In de jaren zeventig, de periode waarin Spanje overging van een dictatuur naar een democratie, werkte hij onder meer als speechschrijver voor premier Adolfo Suárez. Later genoot hij vooral bekendheid als politiek verslaggever voor radio en televisie. Ook was hij de vader van journalist en schrijver Sonsoles Ónega, tevens een goede vriendin van koningin Letizia.