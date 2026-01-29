Spaans koningspaar herdenkt slachtoffers treinramp Adamuz

Koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdag slachtoffers van de treinramp in Adamuz herdacht. De plechtigheid werd gehouden in het sportpaleis van de Spaanse plaats Huelva.

Naast het koningspaar woonden nabestaanden van de tientallen slachtoffers de bijeenkomst bij. Tijdens het eerbetoon, dat een religieus karakter had, werden muziekstukken uitgevoerd en toespraken gehouden. Ook was er aandacht voor de inzet van hulpverleners en omwonenden die na het ongeluk te hulp schoten.

Eerder deze maand botsten twee hogesnelheidstreinen op elkaar in Adamuz. Het Spaanse hof bracht diezelfde avond een steunverklaring uit namens Felipe en Letizia. Enkele dagen later bezocht het koningspaar de rampplek.