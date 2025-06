Spaans koningspaar naar door lava verwoest gebied La Palma

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn zaterdag na hun bezoek aan het Canarische eiland Tenerife naar buureiland La Palma gegaan. Ze keerden daar terug naar het gebied dat in het najaar van 2021 werd verwoest door een vulkaanuitbarsting om te horen hoe het nu gaat met de plaatselijke bewoners.

Het koningspaar ging naar het plaatsje La Laguna in de regio Los Llanos de Aridane, dezelfde plek waar Felipe en Letizia in de eerste dagen van de uitbarsting ook met de getroffen bevolking spraken. Zaterdag hoorden ze hoe het nu, bijna vier jaar later, met de regio gaat. Volgens Spaanse media worstelen nog steeds veel mensen met de gevolgen van de uitbarsting.

De vulkaan Cumbre Vieja barstte op 19 september 2021 voor het eerst in vijftig jaar uit. De lava verwoestte bijna drieduizend gebouwen en veel landbouwgebied. Ongeveer duizend mensen verloren hun huis. Het natuurgeweld kwam pas na 85 dagen ten einde.

Voor de koning was het de derde keer sinds de uitbarsting dat hij het gebied bezocht. De koningin keerde voor het eerst terug. Felipe en Letizia waren in de buurt omdat ze zaterdag op Tenerife bij de militaire parade ter gelegenheid van Día de las Fuerzas Armadas (Dag van de Strijdkrachten) waren.