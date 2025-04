Spaans koningspaar naar uitvaart paus

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia gaan zaterdag naar de uitvaart van paus Franciscus. Dat meldt het Spaanse koningshuis aan persbureau AFP. Volgens Felipe was de paus “een ethisch baken in onze wereld in deze tijd”, zei hij tijdens een toespraak op dinsdag.

Dinsdag tekende het paar het condoleanceregister van de paus. Daarin deelden koning en koningin hun “oprechte waardering” voor de paus. Felipe, Letizia en de moeder van Felipe, koningin Sofía, ondertekenden het bericht.

Ook het Belgische koningspaar heeft laten weten dat het aanwezig is bij de uitvaart. Het is nog onduidelijk of koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook naar de begrafenis gaan.