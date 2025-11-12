Spaans koningspaar officieel welkom geheten in China

Koning Felipe en koningin Letizia zijn woensdag officieel welkom geheten in de Grote Hal van het Volk tijdens hun staatsbezoek aan China. Het koningspaar werd in Beijing begroet door de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan.

Op het plein voor het gebouw vond een officiële welkomstceremonie plaats, waarbij de volksliederen van beide landen werden gespeeld. Nadat koning Felipe en de president de erewacht hadden geïnspecteerd, ging het gezelschap naar binnen. Later op de dag legde het koningspaar een krans voor mensen die hebben gestreden voor onafhankelijkheid en nationale vrijheid op het Plein van de Hemelse Vrede. Het Spaanse hof deelde op Instagram foto’s van de kranslegging bij het 38 meter hoge monument.

Verder bezocht koningin Letizia met de Chinese first lady een centrum waar de afgelopen jaren meer dan 200.000 mensen met een beperking zijn opgevangen. Op beelden is te zien hoe de koningin met kinderen praat en een kinderboek bekijkt. Koning Felipe sprak met de Chinese premier Li Qiang over de economie van het land.

Het staatsbezoek duurt nog tot en met donderdag en is bedoeld om de economische banden tussen Spanje en China verder te versterken. China is de belangrijkste handelspartner van Spanje in Azië.