Spaans koningspaar onderweg naar China voor staatsbezoek

Koning Felipe en koningin Letizia zijn onderweg naar China voor een staatsbezoek. Het Spaanse koningspaar werd zondag op luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas uitgezwaaid met een ceremonie.

Het staatsbezoek “markeert de afsluiting van de viering van het 20-jarig jubileum van het Alomvattend Strategisch Partnerschap tussen Spanje en China en biedt de kans om de banden tussen beide landen verder aan te halen”, deelt het Spaanse hof op Instagram bij enkele foto’s van het afscheid. Het partnerschap bestaat sinds 2005.

Het staatsbezoek begint woensdag wanneer de Chinese president Xi Jinping Felipe en Letizia in Beijing ontvangt. Het is de eerste keer in achttien jaar dat er een Spaans staatsbezoek aan China plaatsvindt.