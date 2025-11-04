Spaans koningspaar ontvangt sultan van Oman

Koning Felipe en koningin Letizia hebben dinsdagochtend de sultan van Oman, Haitham bin Tarik, ontvangen op het koninklijk paleis in Madrid. De sultan is deze week in Spanje voor een driedaags staatsbezoek.

Op beelden van het Spaanse hof is te zien hoe het koningspaar de sultan begroet en welkom heet. Tijdens de welkomstceremonie inspecteerden de staatshoofden de erewacht, waarna ze de delegaties aan elkaar voorstelden. In de middag lunchen Felipe en Letizia met hun eregast op het Zarzuela-paleis. Het gezelschap sluit de eerste dag af met een staatsbanket op het koninklijk paleis.

De sultan kwam maandag aan op de luchthaven in Madrid en werd welkom geheten door de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het staatsbezoek zou eigenlijk in mei al plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege het overlijden van de schoonmoeder van de sultan. Tijdens het bezoek worden de banden tussen Oman en Spanje onderstreept en versterkt.