Spaans koningspaar op bezoek bij paus Leo in het Vaticaan

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn in het Vaticaan ontvangen door paus Leo XIV. Dat meldt het Spaanse koningshuis op Instagram.

Na de audiëntie in het Apostolisch Paleis bracht het koningspaar een bezoek aan de basiliek Santa Maria Maggiore in Rome. Daar nam Felipe een ceremoniële functie op zich en bezochten zij een kapel met een belangrijk Mariabeeld.

In een korte toespraak sprak de koning over hoop en het belang van verbondenheid. Ook prees hij paus Leo XIV om diens compassie en betrokkenheid.