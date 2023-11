Spaans koningspaar opent expositie van Picasso

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben dinsdag in Madrid een tentoonstelling rond Pablo Picasso (1881-1973) geopend. Bij de opening waren ook meerdere medewerkers van het Reina Sofia Museum, de minister van Cultuur en Sport en diverse familieleden van Picasso aanwezig.

Na ontvangst mochten Felipe en Letizia een kijkje nemen in de expositie die werd samengesteld omdat het dit jaar vijftig jaar geleden is dat de Spaanse kunstenaar is overleden. De expositie bestaat uit 120 werken. Zo zijn er doeken uit de privécollectie van Picasso te bewonderen, maar ook schilderijen die normaal in andere bekende internationale musea hangen.

De tentoonstelling is vanaf woensdag officieel open voor het publiek en duurt tot en met 4 maart 2024.