Spaans koningspaar praat met slachtoffers bosbranden

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben vrijdag in Extremadura een bezoek gebracht aan de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de ernstige bosbranden. Het koningspaar hoorde daar van slachtoffers van de branden over hun situatie en hun huidige behoeften, aldus het Spaanse hof.

Felipe en Letizia gingen onder meer naar de plaats Rebollar, die werd geëvacueerd vanwege de bosbrand in Jarilla. Later reisden zij door naar Hervás om met burgemeesters van door de brand getroffen gemeenten te ontmoeten.

Spanje heeft al langere tijd te maken met grootschalige bosbranden. Felipe en Letizia bezochten eerder deze week al meerdere steden die waren getroffen door de branden in Castilië en León en Galicië.