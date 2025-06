Spaans koningspaar uur later in Brañosera door slecht weer

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het dorpje Brañosera. De enkele honderden inwoners moesten wel even geduld hebben. Door slecht weer had het koningspaar een vertraging van een uur, melden Spaanse media.

Felipe en Letizia vierden in Brañosera, in de noordelijke provincie Palencia, onder meer de 1200e verjaardag van het plaatsje. Het is daarmee een van de oudste gemeenten van Spanje.

Het slechte weer had volgens El Confidencial weinig invloed op het humeur van de dorpelingen. Ze wachtten geduldig op de koning en koningin en hadden geluk: toen het koningspaar er uiteindelijk was bleek het droog.

Hoewel Brañosera slechts 253 inwoners telt, zorgde het koninklijk bezoek voor grote belangstelling. Veel mensen stonden langs de weg om een glimp van het paar op te vangen. Felipe en Letizia namen uitgebreid de tijd om handen te schudden en foto’s te maken met iedereen die erom vroeg.