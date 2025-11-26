Spaans koningspaar verwelkomt Duitse bondspresident Steinmeier

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier officieel verwelkomd. Steinmeier begint woensdag aan een driedaags staatsbezoek aan het land en werd bij het koninklijk paleis in Madrid met militaire eer ontvangen.

Volgens het kantoor van de bondspresident is dit het eerste staatsbezoek van een Duitse bondspresident aan Spanje sinds 2002. Op het programma staan onder meer een staatsbanket en ontmoetingen met premier Pedro Sánchez en het parlement. Ook bezoekt Steinmeier de Baskische stad Guernica. Daar wordt stilgestaan bij de Duitse rol in de Spaanse Burgeroorlog. De Duitsers bombardeerden de stad in april 1937 en daarbij werd Guernica grotendeels verwoest.

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van de Spaanse koning. Felipe en Letizia brachten in oktober 2022 een staatsbezoek aan Duitsland.