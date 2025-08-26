Spaans koningspaar woensdag naar brandgebieden

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia beginnen woensdag met hun driedaagse bezoek aan de door bosbranden getroffen gebieden in Spanje. Dat deelt het Spaanse persbureau EFE.

Het Spaanse koningspaar gaat eerst naar de streken Castilië en León waar ze naar de gebieden reizen die het zwaarst zijn getroffen door de branden. Op donderdag bezoekt het paar Galicië en op vrijdag Extremadura.

Spanje wordt al wekenlang getroffen door zware bosbranden. Koning Felipe en koningin Letizia reizen af naar de gebieden omdat ze “uit eerste hand willen horen over de geleden schade en de behoeften van de getroffen bewoners.”