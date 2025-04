Spaans koningspaar zegt werkbezoek af na grote stroomstoring

Een gepland bezoek van koning Felipe en koningin Letizia van Spanje aan de stad Jaén in Andalusië gaat dinsdag niet door. Vanwege de grote stroomstoring van maandag blijft het koningspaar thuis, meldt het hof.

Felipe is voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad van Spanje en moet in die hoedanigheid in actie komen. Dinsdag komt de raad bijeen in het Moncloa-paleis, de residentie van de Spaanse premier.

Maandag kwam de raad ook samen, maar toen werd besloten dat Felipe zijn afspraken voortzette. Hij kreeg op het Zarzuela-paleis in Madrid achtereenvolgens de presidenten van Cyprus en Ecuador op bezoek. Beide audiënties konden ondanks de stroomstoring doorgaan, al was dat wel met gedeeltelijke verlichting. Het paleis heeft voor noodsituaties een aggregaat.

In grote delen van Spanje en buurland Portugal viel maandag rond het middaguur de elektriciteit uit. Inmiddels is bijna in heel Spanje de stroom weer terug.