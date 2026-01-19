Spaans koningspaar ‘zo snel mogelijk’ naar huis vanwege treinramp

Koning Felipe en koningin Letizia keren “zo snel mogelijk” terug naar Spanje in verband met de treinramp van zondag bij de Spaanse stad Córdoba. Het koningspaar, dat momenteel in Griekenland is voor de uitvaart van prinses Irene van Griekenland, wil dinsdag naar de plek van het ongeluk afreizen. Dat zeiden ze volgens Spaanse media tegen journalisten voorafgaand aan de begrafenis.

“Het lijkt erop dat de reddingswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. We hebben contact gehad met de premier en de regionale regering om de details sinds gisteravond te vernemen”, verklaarde Felipe aan de pers. Vanwege het ongeluk gaat een gepland bezoek aan Toledo dinsdag niet door.

Het koningspaar betuigde zondagavond al medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden via een statement op sociale media.

In Andalusië ontspoorde zondag een hogesnelheidstrein. Die botste vervolgens op een andere trein. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de crash vielen zeker 39 doden.