Spaans koninklijk gezin geniet van folklore in Asturië

Koning Felipe, koningin Letizia en de prinsessen Leonor en Sofía van Spanje hebben bij een bezoek aan de regio Asturië genoten van lokale folklore. In het dorp Valdesoto keek het gezin onder meer mee bij het draaien van worst, het vlechten van manden, werden er koeien geaaid en deed de koning mee aan een balspel.

Het bezoek vond plaats in het kader van de Prijs voor het Voorbeeldige Dorp van Asturië 2025, die door Valdesoto was gewonnen. Troonopvolgster Leonor, die officieel de titel prinses van Asturië voert, reikte de prijs zaterdag uit. Valdesoto won “voor hun gezamenlijke inzet en inspanning om eeuwenoude tradities, die van generatie op generatie worden doorgegeven, in stand te houden en te versterken”, deelt het Spaanse hof.

Na de prijsuitreiking sprak het gezin nog met de burgemeesters en inwoners van de gemeenten die deze zomer getroffen zijn door bosbranden.