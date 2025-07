Spaans koninklijk gezin ontvangt leerlingen in paleis

Het Spaanse koninklijk gezin heeft dinsdag op het paleis in Madrid een afvaardiging van het Spaanse comité van de United World Colleges (UWC) Foundation ontvangen. Ook kwamen er leerlingen langs die een opleiding volgen aan de United World Colleges en een groepje dat komend schooljaar gaat beginnen. Dat deelt de Spaanse koninklijke familie op Instagram.

Op de beelden is te zien hoe koning Felipe, koningin Letizia en hun jongste dochter prinses Sofia de bezoekers verwelkomen. Prinses Sofia heeft zelf recent haar opleiding aan het UWC Atlantic College in Wales afgerond.

De United World Colleges zijn over de hele wereld gevestigd en zijn populair onder royals, met name die in Wales. Ook de zus van prinses Sofia, prinses Leonor rondde daar haar opleiding twee jaar geleden af. Zij zat bij prinses Alexia in de klas. Daarnaast gingen ook prinses Elisabeth van België en prinses Raiyah van Jordanië ernaartoe.