Spaans koninklijk gezin voor het eerst in maanden samen uit

Het Spaanse koninklijke gezin heeft voor het eerst in negen maanden weer gezamenlijk een bezoek afgelegd. Koning Felipe, koningin Letizia, prinses Leonor en prinses Sofía kwamen woensdagavond samen naar de uitreiking van de Prinses van Girona Awards in Barcelona.

Tijdens de ceremonie waren er speeches van zowel koning Felipe als prinses Leonor, die erevoorzitter is van de stichting achter de awards. Prinses van Girona is haar Catalaanse titel en traditiegetrouw begon ze haar toespraak ook in het Catalaans, melden Spaanse media.

Vorige week trad het Spaanse koninklijk gezin ook al in het openbaar. Dat gebeurde toen Leonor, de toekomstige troonopvolger, haar diploma in ontvangst nam. Het afgelopen halfjaar volgde ze een opleiding bij de marine.