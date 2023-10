Spaans koninklijk gezin weer even compleet

Prinses Sofía is voor het eerst in twee maanden weer terug in Spanje. De jongste dochter van koning Felipe en koningin Letizia verscheen donderdagavond in Oviedo samen met haar ouders en oudere zus prinses Leonor bij een concert ter gelegenheid van de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen.

Het is de eerste keer sinds half augustus dat het Spaanse koninklijk gezin weer met elkaar in het openbaar verscheen. Sindsdien vertrok Sofía naar Wales waar ze studeert aan het UWC Atlantic College. Tot vorig jaar ging ook haar zus Leonor daar naar school. Zij is inmiddels begonnen aan haar opleiding aan de militaire academie in Zaragoza.

Vrijdagavond worden de Prinses van Asturiëprijzen uitgereikt. Prinses Leonor, de prinses van Asturië, zal daarbij ook speechen. Een van de winnaars is actrice Meryl Streep.

De jaarlijkse onderscheidingen worden uitgereikt in diverse categorieën waaronder kunst, literatuur, sport, vrede, en technisch en wetenschappelijk onderzoek. Streep wint in de categorie kunst.