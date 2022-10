Spaans koninklijk gezin woont concert voor prijsuitreiking bij

Het Spaanse koninklijke gezin was donderdagavond aanwezig bij het concert dat traditiegetrouw wordt gegeven op de vooravond van de uitreiking van de Premios Princesa de Asturias. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties over de hele wereld die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur, geesteswetenschappen en sport.

Koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters Leonor en Sofía luisterden in Oviedo, in het noorden van Spanje, naar het concert Carmen en María: twee paden, één blik. Na afloop poseerde het koninklijke gezelschap ook nog met de flamencozangeres Carmen Linares en -choreografe María Pagés.

Vrijdag ontvangen de koning en koningin en hun dochters de winnaars van de prijzen op audiëntie in Hotel Reconquista. In de middag vindt in het Campoamor Theater in Oviedo de prijsuitreiking plaats.