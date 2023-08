Spaans koninklijk gezin ziet Barbie-film op Mallorca

Koning Felipe en koningin Letizia hebben hun vakantie op Mallorca aangegrepen voor een uitje naar de bioscoop. Samen met hun dochters prinses Leonor en Sofía en emeritus koningin Sofía gingen ze in Palma naar de wereldwijd populaire film Barbie.

Volgens de plaatselijke krant Diario de Mallorca keken de mensen op de terrassen rond de bioscoop verbaasd op toen de koninklijke familie werd gespot. Leonor was voor de gelegenheid in het roze gekleed, zoals veel mensen doen die naar de Barbie-film gaan.

Barbie, met in de hoofdrollen Margot Robbie en Ryan Gosling, is momenteel een grote hit in de bioscopen. Wereldwijd heeft de komedie al meer dan een miljard dollar opgeleverd. Letizia staat bekend als filmliefhebber. Zij gaat op Mallorca ook elk jaar naar het plaatselijke filmfestival.

Het bezoekje aan de bioscoop was het tweede openbare uitje van de familie sinds de vakantie vorige week officieel begon. Eerder gingen ze uit eten in de oude visserswijk van Palma. Dat gebeurde na de ontknoping van de zeilwedstrijden om de Copa del Rey, waar Felipe op de tweede plaats eindigde.