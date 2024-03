Spaans koninklijk gezin ziet processie in centrum Madrid

Het Spaanse koninklijke gezin is zaterdag onaangekondigd in het openbaar verschenen. Koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters prinses Leonor en Sofía woonden in het centrum van Madrid een processie bij.

In het druiligere weer mengde het gezin zich in het publiek om de optocht op paaszaterdag te bekijken. Op beelden is te zien dat de royals vooral zelf ook veel bekijks trekken en dat veel mensen een foto van de koning, de koningin en de prinsessen proberen te maken.

Het komt niet vaak voor dat het Spaanse koninklijke gezin zich compleet in het openbaar vertoond. Prinses Leonor (18) is bezig aan aan de militaire opleiding in Zaragoza en Sofía (16) studeert in Wales aan het UWC Atlantic College.