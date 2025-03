Spaans stadje loopt uit voor koning Felipe

De Spaanse koning Felipe heeft opnieuw een stad bezocht die vorig jaar oktober werd getroffen door overstromingen. De vorst werd rond het middaguur welkom geheten in Torrent in de provincie Valencia, waar op dat moment verschillende evenementen plaatsvonden ter ere van het lokale feest Fallas.

Het bezoek leverde veel bekijks op van de lokale bevolking. Al snel verzamelde zich een menigte om een glimp op te vangen van de koning. Volgens lokale media bleef Felipe ongeveer een uur en nam hij de tijd om met de bewoners te praten en met hen op de foto te gaan.

Burgemeester Amparo Folgado bedankte de koning voor zijn komst en de steun van het koningshuis na de overstromingen. “Ik herinner me dat ze ons belden na de ramp om te informeren hoe het met de stad ging. De koning herinnerde me eraan dat hij beloofd had te komen en hij heeft woord gehouden”, zei ze.

Stierengevecht

Voor de koning is het zijn zevende bezoek aan het door overstromingen getroffen gebied. Het eerste in november verliep turbulent toen Felipe en zijn vrouw koningin Letizia werden uitgescholden en met modder bekogeld.

Het Spaanse persbureau EFE verwacht dat de koning later woensdag in Valencia een stierengevecht bijwoont.