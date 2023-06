Spaanse hof feliciteert voetballers met Nations League-zege

Het Spaanse koningshuis heeft de voetballers van de nationale ploeg gefeliciteerd met de eindoverwinning in de Nations League. Zondagavond was Spanje na strafschoppen te sterk voor Kroatië (5-4).

“Het is altijd een genot om jullie te zien spelen, en nog meer als jullie weer een nieuwe trofee in de wacht slepen”, twittert het Spaanse hof. “Gefeliciteerd met de overwinning in de Nations League! #VamosEspaña”, besluit het paleis.

In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd er zondagavond in Rotterdam niet gescoord. In de penaltyserie benutte de Spanjaard Dani Carvajal de beslissende strafschop.