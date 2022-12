Spaanse koning begint nieuwe jaar in Brazilië

De Spaanse koning Felipe zal de eerste dag van het nieuwe jaar zonder zijn familie doorbrengen. De Spaanse vorst reist zondag naar Brazilië om daar de inauguratie van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva bij te wonen. Die volgt op 1 januari zittend president Jair Bolsonaro op.

De koning zal niet helemaal alleen zijn, want de tweede vicepremier en minister van arbeid en sociale economie Yolanda Díaz reist met hem mee. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, José Manuel Albares is aanwezig.

De Spaanse koning vertegenwoordigt Spanje al sinds 1996 bij de inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is. Dat deed hij in augustus nog in Colombia, toen hij bij de inhuldiging van president Gustavo Petro was.