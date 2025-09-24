Spaanse koning eist einde aan ‘bloedbad’ in Gazastrook

De Spaanse koning Felipe heeft in een toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een einde geëist aan het “bloedbad” in de Gazastrook. “Wij roepen, smeken, eisen dat dit bloedbad nu wordt gestopt”, sprak de Spaanse vorst.

Felipe sprak van “weerzinwekkende daden die haaks staan op alles waar dit forum voor staat” en een “schande voor de hele internationale gemeenschap”. De Spaanse vorst zei verder dat het “veel pijn doet” en “veel moeite kost om te begrijpen wat de Israëlische regering in de Gazastrook doet”. Hij benadrukte ook het “afschuwelijke terrorisme van Hamas” te veroordelen en het recht van Israël om zich te verdedigen te erkennen. “Maar met dezelfde vastberadenheid eisen we dat de Israëlische regering het internationaal humanitair recht zonder voorbehoud toepast in heel Gaza en de Westelijke Jordaanoever.”

In zijn toespraak stelde Felipe verder dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid moet nemen om een oplossing te realiseren die rekening houdt met het bestaan van twee staten. “De erkenning van de staat Palestina door een groeiend aantal leden van onze organisatie, waaronder Spanje sinds mei, moet bijdragen aan het bereiken van een rechtvaardige en definitieve vrede in de regio”, aldus de koning.