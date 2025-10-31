Spaanse koning en Deense koningin naar opening museum in Egypte

De Spaanse koning Felipe is zaterdag aanwezig bij de officiële opening van het Grand Egyptian Museum (GEM) in Caïro, zo is te lezen op de website van het Spaanse hof. Het Deense hof meldt donderdag dat koningin Mary dit weekend ook afreist naar Egypte.

Eerder werd bekend dat ook de Belgische koning Filip bij de opening is. De vorst verblijft twee dagen in Caïro en spreekt onder anderen met Belgische en Egyptische archeologen.

Het GEM is gebouwd in de buurt van de piramides van Gizeh en is bedoeld om de toeristische sector een impuls te geven. In het gebouw bevinden zich 100.000 oude voorwerpen, waaronder een uitgebreide collectie van farao Toetanchamon.