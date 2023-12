Spaanse koning Felipe benadrukt belang grondwet in kersttoespraak

De Spaanse koning Felipe staat in zijn kersttoespraak van dit jaar stil bij het belang van de Spaanse grondwet, die nu 45 jaar bestaat. In zijn toespraak blikt de koning ook terug op het moment waarop zijn 18-jarige dochter Leonor eind oktober de eed afgelegde aan de grondwet. Dat deed Felipe zelf ook toen hij 18 werd.

“De economische en sociale problemen die het dagelijks leven van veel Spanjaarden beïnvloeden, zijn een zorg voor ons allemaal”, sprak de koning. “Een zorg die vooral zichtbaar is op het gebied van werkgelegenheid, gezondheidszorg, de kwaliteit van onderwijs en de prijs van basisdiensten. En natuurlijk ook met betrekking tot onacceptabel geweld tegen vrouwen, en voor jongeren de toegang tot huisvesting.”

Veel rechten, zoals het recht op goed onderwijs, op een huis en op vrijheid van meningsuiting, worden gegarandeerd en beschermd door de grondwet, vervolgde koning Felipe. “Democratie vereist ook een fundamentele en brede consensus over de principes die we delen en die ons al generaties lang verenigen.” Waarden als “vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en politiek pluralisme” liggen ten grondslag aan een democratie en brengen ons samen, sprak hij. “En deze zijn gedefinieerd en vastgelegd in de grondwet.”

Daarom wil koning Felipe “de grondwet verdedigen”, stelde hij. “Ook als een essentieel middel en een garantie dat Spanjaarden hun leven kunnen leiden met zelfvertrouwen, stabiliteit en zekerheid.” We moeten de grondwet respecteren, vindt hij. “Want zonder de grondwet is er geen Spanje in vrede en vrijheid.”