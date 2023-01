Spaanse koning Felipe feliciteert Lula na inauguratie

De Spaanse koning Felipe was zondag aanwezig bij de inauguratie van de nieuwe Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva. Na afloop feliciteerde de Spaanse vorst Lula, die de post eerder van 2003 tot en met 2010 bekleedde.

De Spaanse koning vertegenwoordigt Spanje al sinds 1996 bij de inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is.

Bij de installatie van de Braziliaanse president waren ook andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa.

Lula kreeg ook vanuit Noorwegen koninklijke felicitaties. “Namens mijzelf en de bevolking van Noorwegen deel ik mijn hartelijke felicitaties en beste wensen voor u en uw familie, en mijn hoop voor welvaart en voorspoed voor de bevolking van Brazilië”, schreef de Noorse koning Harald in een bericht aan de nieuwe Braziliaanse president.