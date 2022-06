Spaanse koning Felipe heet president Biden welkom in Madrid

De Spaanse koning Felipe heeft Joe Biden welkom geheten in Madrid. De Amerikaanse president is in de hoofdstad van Spanje om de NAVO-top bij te wonen. Die begint woensdag.

Biden landde dinsdagmiddag op het vliegveld van Madrid. Naast Felipe waren ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie aanwezig om de president te begroeten.

Het is de eerste keer dat Biden als president van de Verenigde Staten voet zet op Spaanse bodem. Hij was de afgelopen dagen in Duitsland om daar de G7-top bij te wonen.

Madrid is woensdag en donderdag het toneel van de 32e NAVO-top. Naast Biden zullen regeringsleiders uit de lidstaten aanwezig zijn. De top valt samen met de veertigste verjaardag van de toetreding van Spanje tot de organisatie.