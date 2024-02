Spaanse koning Felipe ontspant op ski’s in Pyreneeën

De Spaanse koning Felipe is er even tussenuit. De vorst werd zondag in het skigebied Baqueira-Beret in het noordoosten van het land gespot waar hij met vrienden aan het skiën was. Fotografen wisten hem onder meer vast te leggen toen hij in de lift stapte.

Felipe gaat bijna elk jaar wel een keertje skiën. Vaak doet hij dat zonder zijn vrouw koningin Letizia, die niet zo dol is op de wintersport.

De monarch had bovendien geluk: volgens Spaanse media was er vrijdag een flink pak sneeuw gevallen in de Spaanse Pyreneeën. Het is niet bekend hoelang Felipe zal blijven.