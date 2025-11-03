Spaanse koning Felipe op staatsbezoek naar China

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen deze maand een staatsbezoek aan China. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken aangekondigd, meldt persbureau Reuters maandag. Het staatsbezoek is het eerste van een Spaanse monarch aan China in achttien jaar.

Het staatsbezoek vindt plaats van 10 tot 13 november. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie wil China de kansen die het staatsbezoek biedt benutten om de wederzijdse samenwerking uit te breiden en het strategische partnerschap tussen de twee landen te versterken.