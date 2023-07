Spaanse koning Felipe reikt Camino Real Award uit

Koning Felipe heeft donderdag de Camino Real Award uitgereikt tijdens een ceremonie op de Universiteit van Alcalá de Henares in de buurt van Madrid. Deze prijs is bedoeld als erkenning voor Spanjaarden die op een uitstekende en voorbeeldige manier het positieve imago van Spanje in de Verenigde Staten uitdragen en promoten.

Bij aankomst op de Universiteit werd Felipe verwelkomd door onder meer de minister van Volksgezondheid, de burgemeester van Madrid en de rector van de school. Na de begroeting begaf de koning zich naar het auditorium waar hij naar diverse toespraken luisterde. Felipe overhandigde daarna de prijs aan Ana Fernández-Sesma, de directeur van de afdeling microbiologie van de medische universiteit van het Mount Sinai-ziekenhuis.

Volgens de koning dragen de “menselijke waarden” en “publieke en pedagogische betrokkenheid” van Fernández-Sesma bij aan “een zeer positief beeld van Spanje in de Verenigde Staten van Amerika”. Het is mede daarom dat zij de Camino Real Award mocht ontvangen. Fernández-Sesma is de eerste vrouw ooit die de prijs in ontvangst mocht nemen.