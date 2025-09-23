Spaanse koning Felipe spreekt bij Algemene Vergadering van de VN

De Spaanse koning Felipe is dinsdag in New York om de tachtigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Dat heeft het Spaanse koningshuis op Instagram bekendgemaakt.

Hij heeft daar onder meer een ontmoeting met Spaanse VN-functionarissen en spreekt met een afvaardiging van de Spaanse gemeenschap in New York.

“Spanje wil handelen en is ervan overtuigd dat een sterke en inclusieve samenwerking tussen landen het meest effectief is om grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken”, benadrukte Felipe in zijn toespraak voor de Spaanse gemeenschap.

Op woensdag houdt de Spaanse koning zijn toespraak voor de VN.