Spaanse koning komt aan in Argentinië voor inauguratie

Koning Felipe van Spanje is zaterdag aangekomen in Argentinië voor de inauguratie van de nieuwe president Javier Milei op zondag. Het Spaanse hof deelt een filmpje van de vorst die is geland in Buenos Aires.

De inauguratie is zondag in het Nationaal Congres in de Argentijnse hoofdstad. Diverse buitenlandse premiers en ministers zijn aanwezig.

De rechts-populistische Milei won de verkiezingen vorige maand met 56 procent van de stemmen. De president, ook wel ‘El Loco’ (De Gek) genoemd, heeft opvallende plannen voor het land. Zo wil hij de Amerikaanse dollar als officiële munteenheid invoeren, wil hij de wapenwetgeving versoepelen en fiks bezuinigen op de regering. Milei valt ook op door zijn rocksterachtige voorkomen, met zijn wilde haren en leren jas.