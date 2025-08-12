Spaanse koning laat zich informeren over natuurbranden

De Spaanse koning Felipe laat zich ondanks zijn vakantie doorlopend informeren over de natuurbranden in Spanje. Het hof laat aan Spaanse media weten dat hij “voortdurend in contact” is met de Spaanse regering voor “alle actuele informatie”.

Op verschillende plaatsen in Spanje woeden momenteel natuurbranden. Bij een brand in Tres Cantos, vlakbij hoofdstad Madrid, kwam een persoon om het leven. Maandag waren er branden in onder meer Galicië en de regio Castilië en León.

Spanje gaat momenteel gebukt onder een hittegolf.