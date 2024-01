Spaanse koning maakt eerste reis van het jaar

Koning Felipe van Spanje is zaterdag afgereisd naar Guatemala. Het is zijn eerste officiële buitenlandse reis van het jaar.

Felipe is naar het Midden-Amerikaanse land gegaan voor de inauguratie van de nieuwe president Bernardo Arévalo. De vorst woont zondag de ceremonie bij en heeft ook een persoonlijke ontmoeting met hem.

Het is de eerste keer dat de koning sinds zijn aantreden in 2014 bij een inauguratie in Guatemala is. Het is traditie dat de Spaanse koning, of iemand namens hem, aanwezig is bij dergelijke ceremonies in landen die eerder onderdeel waren van het Spaanse koninkrijk.