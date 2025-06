Spaanse koning neemt defilé af op militair evenement

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zaterdag de zogeheten Día de las Fuerzas Armadas (Dag van de Strijdkrachten) gevierd. De feestelijkheden vonden dit jaar plaats op Tenerife, een van de Canarische Eilanden.

In hoofdstad Santa Cruz de Tenerife gingen volgens Spaanse media duizenden mensen de straat op om de bijbehorende parade te aanschouwen. In totaal marcheerden 3200 militairen door de stad, aangevuld met meer dan honderd voertuigen en motoren. Ook was er een luchtshow met tientallen vliegtuigen en helikopters, die in formatie over het eiland vlogen.

Felipe, gekleed in het zomeruniform van de marine, nam het defilé af. Zijn vrouw Letizia stond de hele tijd naast hem.

De jaarlijkse Día de las Fuerzas Armadas is een eerbetoon aan alle Spanjaarden die hun leven wijden aan het verdedigen van hun land. De militaire parade wordt elk jaar in een andere Spaanse stad gehouden en was sinds 1986 niet meer op Tenerife geweest.