Spaanse koning ontvangt basketbalkampioenen op paleis

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag de basketballers van Real Madrid op bezoek gehad. Het Spaanse koningshuis deelde enkele foto’s van de ontmoeting tussen de koning en de sporters in het Zarzuelapaleis.

Het basketbalteam uit de Spaanse hoofdstad won in februari de 88e editie van de Copa del Rey de Baloncesto. De finalewedstrijd tegen Barça in Málaga eindigde op 18 februari in 96-85 in het voordeel van de Madrilenen.

Real Madrid heeft het basketbaltoernooi liefst 29 keer gewonnen en is daarmee recordhouder. Rivaal Barça won het toernooi 27 keer.