Spaanse koning ontvangt Nederlandse ambassadeur op paleis

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag de nieuwe Nederlandse ambassadeur ontvangen op het Koninklijk Paleis in Madrid. Ambassadeur Roel Nieuwenkamp kwam daar zijn geloofsbrief overhandigen aan de Spaanse vorst.

Nieuwenkamp was niet de enige nieuwe ambassadeur die op audiëntie kwam bij het staatshoofd. Ook de ambassadeurs uit Nepal, Denemarken, Irak, Koeweit en Estland kwamen hun geloofsbrieven aanbieden.

Het overhandigen van geloofsbrieven is een traditie die stamt uit de 18e eeuw en tot op de dag van vandaag in stand wordt gehouden. Na het overhandigen van de documenten kunnen de nieuwe ambassadeurs in Spanje aan de slag.